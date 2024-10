Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr in Heide-Nord einen brennenden Keller löschen.

Erneut Kellerbrand in Halle: Wurde in Heide-Nord wieder gezündelt?

Halle (Saale) - Die Brandserie in Heide-Nord hält weiter an. Erneut kam es dort am Montagnachmittag zu einem Kellerbrand. Gegen 14.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Fischerstecher Straße gerufen.

Nach Angaben von Einsatzleiter Felix Jahnel brannte es in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Verletzt wurde niemand. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle mit Einsatzkräften der Hauptwache, der Südwache und die Frewilligen Feuerwehren aus Halle-Dölau und Halle-Lettin. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Brandursache aufgenommen.

Bereits seit Monaten treiben Feuerteufel in der Gegend Ihr Unwesen. Bei der Suche nach den Brandstiftern tappt die Polizei bisher im Dunkeln.