weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. SPD-Fraktionsvorsitzender lobt Halles OB Vogt: Eric Eigendorf: „Neuer Politikstil ist im Ratshof eingezogen“

SPD-Fraktionsvorsitzender lobt Halles OB Vogt Eric Eigendorf: „Neuer Politikstil ist im Ratshof eingezogen“

Eric Eigendorf, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, spricht im MZ-Sommerinterview über Halles neuen Oberbürgermeister und darüber, wie die Stadt wieder zu mehr Geld kommen könnte.

Von Jonas Nayda 21.08.2025, 12:00
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Bei der Oberbürgermeisterwahl im Frühjahr musste die hallesche SPD eine herbe Niederlage einstecken, als SPD-Mann Egbert Geier gegen den parteilosen Alexander Vogt verlor. Wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf das weggesteckt hat und warum er optimistisch in die Zukunft schaut, verrät er im MZ-Sommerinterview.