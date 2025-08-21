Eric Eigendorf, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, spricht im MZ-Sommerinterview über Halles neuen Oberbürgermeister und darüber, wie die Stadt wieder zu mehr Geld kommen könnte.

Halle (Saale)/MZ. - Bei der Oberbürgermeisterwahl im Frühjahr musste die hallesche SPD eine herbe Niederlage einstecken, als SPD-Mann Egbert Geier gegen den parteilosen Alexander Vogt verlor. Wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf das weggesteckt hat und warum er optimistisch in die Zukunft schaut, verrät er im MZ-Sommerinterview.