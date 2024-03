Erfolgreiche Schatzsuche - Was Leute in Halle auf den Flohmarkt lockt

Halle (Saale)/MZ. - „Wer Mifa fährt, fährt nie verkehrt.“ Klaus Reinsch kennt den alten Werbespruch noch – zugreifen will er trotzdem nicht. Staunen und in Erinnerungen Schwelgen genügen 73-Jährigen aus, als er beim am Sonnabend beim Flohmarkt-Bummel über das Messegelände an einem Klappfahrrad aus Sangerhäuser Produktion vorbeikommt. So eines habe er seinem Sohn zu dessen 14. Geburtstag geschenkt, erzählt er. Der Junge sei damit viel unterwegs gewesen.