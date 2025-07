Probleme nach Stadtratbeschluss in Halle

Halle (Saale)/MZ. - In Halle und in Weißenfels herrscht Spannung. Eigentlich hatte die Landesregierung schon im Juni verkünden wollen, welche der beiden Städte der Standort für den millionenschweren Gefängnisneubau wird, doch offensichtlich ist noch immer keine Entscheidung gefallen. Während sich die Weißenfelser Stadtspitze zuletzt kritisch gegenüber der Landespolitik geäußert hatte, scheint man in Halle eher das sprichwörtliche Süßholz zu raspeln. Möglicherweise hat man es nötig.