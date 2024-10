ÖPNV in Halle Einsturzgefahr an Straßenbahngleisen in Halle: Wie die Havag reagiert

Die Gleissperrung zwischen Franckeplatz und Riebeckplatz hat erhebliche Folgen für Nutzer des ÖPNV in Halle. Wie die Bahnen nun fahren und was über das einsturzgefährdete Haus am Waisenhausring bekannt ist.