Ein leerstehendes Haus an der Haltestelle Am Leipziger Turm in Halle ist akut einsturzgefährdet. Die Havag-Straßenbahnen der Linien 4, 7 und 9 müssen daher umgeleitet werden.

Halle (Saale). – Ein einsturzgefährdetes Haus am Rand der Innenstadt bringt den Straßenbahnverkehr in Halle durcheinander. Am Dienstag wurde ein leerstehendes Gebäude an der Straße An der Waisenhausmauer als akut einsturzgefährdet eingeschätzt. Daraufhin sperrte die Stadt die Straßenbahngleise.

Die Haltestelle Am Leipziger Turm ist damit für Straßenbahnen vorerst nicht mehr passierbar. Betroffen sind die Linien 4, 7 und 9, die nun großflächig umgeleitet werden müssen.

Sperrung am Leipziger Turm: Straßenbahnen werden umgeleitet

So fahren die Linien 4 und 9 ab Saline über den Markt, Joliot-Curie-Platz und Steintor bis zum Hauptbahnhof.

Die Linie 7 wird in Richtung Büschdorf ab Neues Theater über Joliot-Curie-Platz und Steintor zum Riebeckplatz geleitet. In Gegenrichtung führt die Umleitung ab Riebeckplatz über Steintor, Lessingstraße und Willy-Lohmann-Straße zum Reileck.

Haus in Halle einsturzgefährdet - wie geht es weiter?

Wie es mit dem einsturzgefährdeten Haus neben der Waisenhaus-Apotheke weitergeht, war zunächst unklar. Die Stadt habe dem Eigentümer den Abriss vorgeschrieben. Stadt und Havag wollen am Dienstag weitere Infos mitteilen.