Eine Umfriedung für Händel auf dem Markt in Halle – so könnte sie aussehen

Dieses Beispiel zeigt, wie eine Umfriedung des Händel-Denkmals in Halle aussehen könnte.

Halle (Saale)/MZ - Seit 1859 steht das Händel-Denkmal auf dem Markt in Halle. Zeitweise war es eingezäunt, nun macht sich Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) für eine Umfriedung stark, wie er es nennt.

Das Stadtmarketing hat dazu jetzt eine Visualisierung erstellt. Zu sehen sind ein historisch angehauchtes Geländer und viel Grün. Vogt will darüber mit dem Stadtrat diskutieren.

Kosten sollen der Stadt dadurch nicht entstehen, verspricht der OB. Vielmehr soll die Umfriedung über Sponsoren finanziert werden.Visualisierung: Stadtmarketing