Halle (Saale)/MZ. - Zu einem besonderen Anlass haben sich – passend zum Auftakt der Langen Nacht der Wissenschaften am Freitagabend – Vertreter aus Wissenschaft und Forschung sowie aus Lokal- und Landespolitik auf dem Jägerberg eingefunden. Hier, am Hauptsitz der Nationalakademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle, wurde keinem Geringeren als dem Gründer der Akademie ein Denkmal gesetzt. Mit Johann Lorenz Bausch ehrt die weltweit anerkannte Institution nicht nur deren Gründer, sondern auch ihren ersten Präsidenten.

