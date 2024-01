Für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus sind am Sonnabend 16.000 Menschen in Halle auf die Straße gegangen. Seit dem Herbst 1989 hat die Stadt keine so große Demonstration erlebt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Am vergangenen Montag hat Liane Streb davon gehört – und sofort stand für die 56-Jährige fest, dass sie am Sonnabend mit auf die Straße gehen würde. „Ich will mir meine Freiheit nicht von Feinden der Demokratie nehmen lassen“, sagte sie zu ihren Beweggründen, an der Demonstration teilzunehmen, bei der rund 16.000 Menschen ihr Eintreten gegen Rechtsextremismus zum Ausdruck gebracht haben. Eine so große Kundgebung hat Halle seit der friedlichen Revolution im Herbst 1989 nicht wieder erlebt.