Alexander Vogt im Gespräch Ein Jahr Amtszeit: Halles OB erteilt AfD eine Abfuhr
Im Salon Suckel lässt Halles Oberbürgermeister sein erstes Jahr Revue passieren. Welche Stärken und Schwächen er sieht und warum er Kanzler Friedrich Merz warnt.
Aktualisiert: 01.03.2026, 14:54
Halle (Saale)/MZ - Alexander Vogt gibt es zu: Das sind die Termine, die Halles parteiloser Oberbürgermeister genießt. Das Rampenlicht, die Bühne. Es ist seine Welt, in die er als guter Rhetoriker auch passt. Im Literaturhaus spricht der 47-Jährige über sein erstes Jahr als OB.