weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Alexander Vogt im Gespräch: Ein Jahr Amtszeit: Halles OB erteilt AfD eine Abfuhr

Jetzt live:
HFC bei Chemie Leipzig heute im Livestream: Steht dieses Mal der Fußball im Mittelpunkt?
HFC bei Chemie Leipzig heute im Livestream: Steht dieses Mal der Fußball im Mittelpunkt?

Alexander Vogt im Gespräch Ein Jahr Amtszeit: Halles OB erteilt AfD eine Abfuhr

Im Salon Suckel lässt Halles Oberbürgermeister sein erstes Jahr Revue passieren. Welche Stärken und Schwächen er sieht und warum er Kanzler Friedrich Merz warnt.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 01.03.2026, 14:54
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (rechts) plauderte im Literaturhaus mit Alexander Suckel.
Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (rechts) plauderte im Literaturhaus mit Alexander Suckel. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ - Alexander Vogt gibt es zu: Das sind die Termine, die Halles parteiloser Oberbürgermeister genießt. Das Rampenlicht, die Bühne. Es ist seine Welt, in die er als guter Rhetoriker auch passt. Im Literaturhaus spricht der 47-Jährige über sein erstes Jahr als OB.