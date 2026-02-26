Hunderte Sänger bringen dem berühmtesten Hallenser zum Wiegenfest ein Ständchen. Das große Messias-Konzert für Georg Friedrich Händel mit 450 Sängern aus der ganzen Welt folgt am Samstag.

So viele Geburtstagsgäste! Halle und internationale Chöre haben Georg Friedrich Händel zum 341. Wiegenfest ein Ständchen gebracht.

Halle (Saale)/MZ. - Den 341. Geburtstag sollte man doch groß feiern: Mehrere Hundert Sänger, darunter Chöre aus Grenoble, Oxford und auch der Stadtsingechor, haben Georg Friedrich Händel am Donnerstag vor dem Denkmal am Markt ein XXL-Ständchen gebracht.

Der Organisator des "Happy Birthday Händel-Chorfestivals", Max von Arnim, hatte dazu wie schon in den Vorjahren eingeladen. Auf dem Programm stand unter anderem „An der Saale hellem Strande“ zum Mitsingen für alle. Der Gastchor aus Grenoble, das Ensemble Vocal Interlude, brachte mit dem Evergreen „Aux Champs Elysées“ richtig Stimmung in die Party.

450 Sänger kommen am Samstag in Halle beim „Happy Birthday Händel“ zusammen

Das große "Messiah"-Konzert mit 450 internationalen Sängern ist am Samstag in der Händelhalle zu hören. Die Staatskapelle Halle begleitet die Sänger und die Solisten Klaartje van Veldhoven (Sopran), Ulrike Schneider (Alt) und Richard Resch (Tenor) sowie den Bassisten Elias Arranz. Wieder einmal hat Proinnsias O'Duinn die Leitung. Der Ire ist der profilierteste Dirigent seines Landes und hält „Happy Birthday Händel“ seit 2002 die Treue. Händels „Messias“ wurde 1742 im irischen Dublin uraufgeführt.