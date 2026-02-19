Der 100. Band der Hallischen Händelausgabe ist da. Die Reihe ist eine historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke des Komponisten, die weltweit Beachtung findet.

Halle/MZ - Vor gut 25 Jahren gab es den letzten Festakt anlässlich des Erscheinens eines Bandes der Hallischen Händel-Ausgabe (HHA), es war die Nummer 50. Nun, am 23. Februar, wird mit einem Festakt wieder etwas gefeiert: Die 100. Ausgabe der renommierten Reihe ist erschienen. Einen „editorischen Meilenstein“ nennt das die Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft – und einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Abschluss der Edition. Der ist dann erreicht, wenn sämtliche Werke des in Halle geborenen Komponisten Georg Friedrich Händel (1685–1759) auf Basis aller bekannten Quellen veröffentlicht sein werden, 116 Bände sollen dann vorliegen. Herausgegeben wird die historisch-kritische Ausgabe von der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft, verlegt im Bärenreiter-Verlag. Der Beirat ist international besetzt; in der im Händel-Haus beheimateten Redaktion arbeiten sechs Wissenschaftler an den Bänden.