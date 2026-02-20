Die Bewegungszentrale in der Großen Klausstraße in Halle soll sowohl Kinder als auch Eltern dazu animieren, sich mehr zu bewegen. Deshalb läuft es dort ein bisschen anders als in einem klassischen Fitnessstudio.

Ein Fitnessstudio für Kinder? Wie eine Hallenserin sowohl Kinder als auch Eltern zur Bewegung antreiben will

Johanna Kaspar im Fitnessraum der Bewegungszentrale: Dort können sich Klein und Groß austoben.

Halle (Saale)/MZ. - Direkt neben dem Crosstrainer steht ein Schaukelpferd. Zufall ist das nicht, denn in der Bewegungszentrale in der Großen Klausstraße in Halle sollen sowohl Kinder als auch Erwachsene animiert werden, sich sportlich zu betätigen. Gern auch gleichzeitig. In klassischen Fitnessstudios sei nämlich gerade das oftmals nicht möglich, sagt Johanna Kaspar.