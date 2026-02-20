Bewegung für alle Ein Fitnessstudio für Kinder? Wie eine Hallenserin sowohl Kinder als auch Eltern zur Bewegung antreiben will
Die Bewegungszentrale in der Großen Klausstraße in Halle soll sowohl Kinder als auch Eltern dazu animieren, sich mehr zu bewegen. Deshalb läuft es dort ein bisschen anders als in einem klassischen Fitnessstudio.
20.02.2026, 09:59
Halle (Saale)/MZ. - Direkt neben dem Crosstrainer steht ein Schaukelpferd. Zufall ist das nicht, denn in der Bewegungszentrale in der Großen Klausstraße in Halle sollen sowohl Kinder als auch Erwachsene animiert werden, sich sportlich zu betätigen. Gern auch gleichzeitig. In klassischen Fitnessstudios sei nämlich gerade das oftmals nicht möglich, sagt Johanna Kaspar.