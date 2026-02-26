Der Stadtrat hat die Organisation des Lindenmarkts in Allstedt jetzt an einen privaten Betreiber übergeben. Der kennt das Fest sehr gut und nimmt als erstes die Verkürzung auf drei Tage zurück.

Zurück zur Tradition - 2026 feiert Allstedt wieder vier Tage lang Lindenmarkt

Der Lindenmarkt Anfang Juli ist das größte Allstedter Volksfest.

Allstedt/MZ. - Der Magdeburger Schausteller Holger Sobczyk wird in diesem Jahr den Lindenmarkt in Allstedt ausrichten. Eine entsprechende Vereinbarung hat der Stadtrat im nicht öffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung abgesegnet. Sobczyk, der bisher beim Lindenmarkt schon den Rummel organisiert hat, wird demnach ab diesem Jahr die komplette Veranstaltung übernehmen.