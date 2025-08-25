Das E-Rezept sollte den Ablauf erleichtern. Doch in Halle sorgt es weiter für Frust, Pannen und Unsicherheit. Was besonders häufig Probleme verursacht und wie Apotheken helfen.

Ines Sundermann hat in ihren beiden Apotheken in Halle häufig Probleme mit dem E-Rezept.

Halle (Saale)/MZ. - „Gucken Sie mal, was auf der Karte drauf ist“ – ein Satz, den Apotheker häufig seit der Einführung des E-Rezepts hören. Zum Beginn des Jahres 2024 wurde der Papierschein durch die elektronische Version abgelöst. Aber es gibt noch immer viele Fehlerquellen, für die bis heute noch keine Lösung gefunden wurde. „Man kann nicht sagen, dass die Probleme im zweiten Jahr des E-Rezepts kleiner geworden sind“, sagt die hallesche Apothekerin Ines Sundermann.