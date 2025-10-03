Wird bei Kindern eine Lese-Rechtschreib- oder Rechenstörung festgestellt, fühlen sich viele Eltern überfordert. Mit den richtigen Strategien steht dem erfolgreichen Schulabschluss jedoch nichts im Weg, erklärt der Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie in Halle.

Dyskalkulie und Legasthenie: Warum LRS nicht gleich LRS ist

Die Informationsveranstaltung des Landesverbands Legasthenie und Dyskalkulie fand im Thalia am Markt statt.

Halle (Saale)/MZ. - In jeder Schulklasse sitzen durchschnittlich drei Kinder, die eine Lese-Rechtschreib- oder Rechen-Störung – oder sogar beides - haben. Das erklärten Kathrin Kucznierz und Lisa Mertens vom Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie bei einer Informationsveranstaltung in Halle.