Infos zur Störung in Halle Dyskalkulie und Legasthenie: Warum LRS nicht gleich LRS ist
Wird bei Kindern eine Lese-Rechtschreib- oder Rechenstörung festgestellt, fühlen sich viele Eltern überfordert. Mit den richtigen Strategien steht dem erfolgreichen Schulabschluss jedoch nichts im Weg, erklärt der Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie in Halle.
03.10.2025, 09:59
Halle (Saale)/MZ. - In jeder Schulklasse sitzen durchschnittlich drei Kinder, die eine Lese-Rechtschreib- oder Rechen-Störung – oder sogar beides - haben. Das erklärten Kathrin Kucznierz und Lisa Mertens vom Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie bei einer Informationsveranstaltung in Halle.