Seit Donnerstagabend wird die elfjährige Maida Bashir S. aus Halle-Neustadt vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise – bisher fehlt von dem Mädchen jede Spur.

Die Polizei sucht nach der elfjährigen Maida aus Halle-Neustadt. Das Mädchen wurde zuletzt am Frauenbrunnen gesehen.

Halle (Saale). Die Polizei sucht derzeit intensiv nach der elfjährigen Maida Bashir S. aus Halle-Neustadt. Das Mädchen wird seit Donnerstagabend, dem 2. Oktober 2025, vermisst.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle (Saale) wurde Maida zuletzt gegen 18 Uhr im Bereich des Frauenbrunnens in Halle-Neustadt gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Erste Suchmaßnahmen im Umfeld der „Magistrale“ sowie Überprüfungen in den städtischen Krankenhäusern blieben bislang ohne Erfolg.

Die Polizei beschreibt Maida wie folgt:

weiblich, 11 Jahre

etwa 1,34 Meter groß

schlanke Statur

afrikanischer Phänotyp

Zuletzt trug sie ein schwarzes Kopftuch, einen blauen Pullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe.

Wer hat die elfjährige Maida Bashir S. gesehen? Foto: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Die Ermittlungen laufen weiter, jedoch liegen bisher keine entscheidenden Hinweise vor. Daher bittet die Polizei nun die Bevölkerung dringend um Mithilfe. Wer Maida gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345 224 2000 beim Polizeirevier Halle (Saale) zu melden.