Beliebter Park Neuer kostenloser Service auf der Ziegelwiese in Halle geplant
Einer der beliebtesten Parks in Halle soll bald noch besser werden. Die Stadt plant mehrere Neuheiten für die Ziegelwiese.
Aktualisiert: 23.09.2025, 09:50
Halle (Saale)/MZ. - Die Ziegelwiese in Halle soll aufgewertet werden. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) kündigte jüngst bei einer Pressekonferenz im Stadthaus an, dass der beliebte Park einen Glasfaseranschluss bekommen soll. Damit sollen dann später mehrere weitere Entwicklungen einhergehen.