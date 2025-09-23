weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Beliebter Park Neuer kostenloser Service auf der Ziegelwiese in Halle geplant

Einer der beliebtesten Parks in Halle soll bald noch besser werden. Die Stadt plant mehrere Neuheiten für die Ziegelwiese.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 23.09.2025, 09:50
Wie hier am Männertag 2025 finden auf der Ziegelwiese in Halle immer wieder größere Veranstaltungen statt. (Archivfoto: Alexander Kain)

Halle (Saale)/MZ. - Die Ziegelwiese in Halle soll aufgewertet werden. Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) kündigte jüngst bei einer Pressekonferenz im Stadthaus an, dass der beliebte Park einen Glasfaseranschluss bekommen soll. Damit sollen dann später mehrere weitere Entwicklungen einhergehen.