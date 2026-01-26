In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 26. Januar geht es um einen Gast, auf dessen Anwesenheit alle anderen Beteiligten gerne verzichten würden.

Dieser Mitbewohner ist in Halle gar nicht gern gesehen

Ein Parasit, auf denen seine „Wirtsleute“ in Halle gut und gerne schnell wieder verzichten würden.

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.