Der Wahlausschuss mit der Vorsitzenden Judith Marquardt hat am Donnerstagabend neun Bewerber für die OB-Wahl in Halle zugelassen.

Halle (Saale)/MZ - Die ersten Würfel sind gefallen. Neun Kandidaten und Kandidatinnen werden am 2. Februar zur OB-Wahl in Halle antreten. Es sind: Egbert Geier (SPD), Kerstin Godenrath (CDU), Andreas Wels (Hauptsache Halle), Dörte Jakobi (Die Partei) sowie die Einzelbewerber Martin Bochmann (der auch Mitglied von Die Partei ist), Alexander Vogt, Sven Macha sowie Wolfgang Hoppe und Maik Weiderpas.

Bis auf Hoppe und Weiderpas waren die Namen bekannt. Hoppe arbeitet am Institute für Physik an der Martin-Luther-Universität, Weiderpas betreibt eine Autopflege in der Tiefgarage im Ritterhaus. Laut Wahlleiterin Judith Marquardt hatte es zudem neun Interessensbekundungen gegeben, die aber nicht in einer Bewerbung mündeten.

Die neun Kandidaten sollen am 19. Dezember ab 18 Uhr auf einer öffentlichen Veranstaltung im Stadthaus vorgestellt werden. Wahltermin ist der 2. Februar 2025. Sollte eine Stichwahl erforderlich werden, ist sie für den 23. Februar angesetzt. Gesucht wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Bernd Wiegand (parteilos), der zum 1. September von seinem Amt zurückgetreten war.