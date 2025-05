Nach einem Unfall auf der Autobahn A9 war es zum Verkehrskollaps in der Region gekommen. Baustellen in und um Coswig können wie damals zum Nadelöhr werden. Wie eine Wiederholung des Chaos verhindert werden soll.

Coswig/MZ. - Am 30. April ist es soweit. Nach schwerem Unfall auf der A9 bei Coswig wird die Autobahn in beiden Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr auf allen Strecken staut sich. Selbst in Wittenberg auf der B2 ist Stau. Die Strecke bis Gräfenhainichen ist überlastet. Ähnlich sieht es in Oranienbaum aus. Eine Blechlawine rollt aus Dessau kommend ununterbrochen durch die Barockstadt.