Bei Seeburg verunglückte am Freitagabend ein Motorradfahrer schwer und wurde in eine Klinik gebracht.

Seeburg/MZ/bth - Ein Motorradfahrer verletzte sich am Freitag bei einem Unfall in Seeburg so schwer, dass er in eine Klinik nach Halle gebracht werden musste. Der Unfall ereignete sich gegen 17.35 Uhr, auf der Bundesstraße 80 bei der Auffahrt aus Seeburg. Dort musste eine 18-jährige Pkw-Fahrerin - Zeugenaussagen zufolge - verkehrsbedingt halten. Hinter dem Pkw fuhr ein Motorrad. Es kam zum Zusammenprall, so die Schilderung der Polizei.

Der 41-jährige Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in eine Klinik nach Halle gebracht wurde, wo er operiert werden musste.

Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Auto wurde abgeschleppt. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen, so die Mitteilung der Polizei.