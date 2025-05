Kretzschau/MZ. - Am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, geriet in einem Einfamilienhaus in der Borngasse eine Küche in Brand. Die 74-jährige Bewohnerin wurde stationär in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Feuerwehr war mit 39 Kameraden und zehn Fahrzeugen der freiwilligen Feuerwehren aus Kretzschau, Droyßig, Salsitz, Döschwitz und Zeitz zur Brandbekämpfung vor Ort.

