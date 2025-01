Halle (Saale)/MZ - Kalte Windböen pfeifen um die Giebichensteinbrücke und kräuseln Wellen auf die grau-grüne Saale. Im Sommer war Andreas Wels mit anderen Top-Athleten noch von dem Bauwerk in die Saale gesprungen – als Höhepunkt des Laternenfestes. Jetzt tragen die Passanten dicke Winterjacken. Wels auch. Ob er sich jetzt wohl hineintrauen würde in das eisige Wasser? Der 49-Jährige lacht: „Mein Vater Horst, der auch Trainer war, würde sagen, dass man als Leistungssportler Tag und Nacht bereit sein muss. Ich mag aber Sonne und Wärme lieber.“ 13 Medaillen hat der einstige Weltklasse-Wasserspringer in seiner Karriere gesammelt, darunter olympisches Silber. Der Sport prägt sein Leben. Bis heute ist es so geblieben.

