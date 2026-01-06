Bei den Bauarbeiten für das neue Herbarium der Uni Halle wurden einst Überreste eines in Vergessenheit geratenen Klosters entdeckt. Inzwischen kann man sich das Portal der einstigen Klosterkirche in der Straße Am Kirchtor ansehen. Man braucht dafür nur ein Smartphone.

Die unsichtbare Attraktion: So kann jeder ein altes Kloster in Halle zum Leben erwecken

Mit einer Handy-App kann man sich ansehen, wie das einstige Kirchenportal an dieser Stelle einst aussah.

Halle (Saale)/MZ. - Es war ein Sensationsfund, den Archäologen damals auf dem Areal des Botanischen Gartens in Halle machten. Bei den im Sommer 2019 begonnenen Grabungsarbeiten im Zuge des Baus des neuen Herbariums der Uni Halle stießen sie auf die Grundmauern einer Kirche - der Kirche des Klosters Neuwerk.