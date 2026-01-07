Vielerorts in Deutschland gehört das Neujahrs-Eisbad einfach dazu. Dank des Bitterfelder Schwimmvereins auch im Altkreis. Doch warum tut man sich das an?

Die tapferen Eisbader betreten die Goitzsche bei Minusgraden, um dort bis zu zehn Minuten einzutauchen.

Bitterfeld/MZ. - Der Goitzsche-Strand im weißen Gewand. Ein doch eher seltener Anblick, der sich dem geneigten Spaziergänger darbietet. Noch seltener ist der Anblick von zahlreichen Menschen, die sich bei etwa minus drei Grad am Dienstag in Bitterfeld nahe der Blauen Bank, direkt vor dem DLRG-Rettungsturm, vor und vor allem in der Goitzsche tummelten. Denn im Rahmen der vom Deutschen Schwimm-Verband veranstalteten Eisschwimmtage ließ es sich auch der Bitterfelder Schwimmverein nicht nehmen, zumindest bis zu den Schultern ins 2,9 Grad kalte Wasser zu steigen.