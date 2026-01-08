Winterwetter in Sachsen-Anhalt Wie Wittenberg sich für Sturmtief „Elli“ rüstet
Schnee, Wind und Glätte: Ab Freitag wird es ungemütlich. Schulen, Winterdienst und Einsatzkräfte im Landkreis Wittenberg bereiten sich auf die angekündigte Wetterlage vor.
08.01.2026, 18:06
Wittenberg/MZ. - Der hierzulande bislang eher milde Winter soll sich ab Freitag vorübergehend von seiner strengeren Seite zeigen. Erwartet wird Sturmtief „Elli“, das Schnee und Eis bringt – gewarnt wird vor Verwehungen und Glätte. Die MZ hat sich erkundigt, wie man in Wittenberg und im Kreis darauf vorbereitet ist.