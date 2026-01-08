Schnee, Wind und Glätte: Ab Freitag wird es ungemütlich. Schulen, Winterdienst und Einsatzkräfte im Landkreis Wittenberg bereiten sich auf die angekündigte Wetterlage vor.

Firma Rosenau bereiten sich auf Schneechaos vor, indem sie den Winterdienstlaster mit Streumittel bestücken.

Wittenberg/MZ. - Der hierzulande bislang eher milde Winter soll sich ab Freitag vorübergehend von seiner strengeren Seite zeigen. Erwartet wird Sturmtief „Elli“, das Schnee und Eis bringt – gewarnt wird vor Verwehungen und Glätte. Die MZ hat sich erkundigt, wie man in Wittenberg und im Kreis darauf vorbereitet ist.