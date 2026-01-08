weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
Winterwetter in Sachsen-Anhalt Wie Wittenberg sich für Sturmtief „Elli“ rüstet

Schnee, Wind und Glätte: Ab Freitag wird es ungemütlich. Schulen, Winterdienst und Einsatzkräfte im Landkreis Wittenberg bereiten sich auf die angekündigte Wetterlage vor.

Von Corinna Nitz und Marcel Duclaud 08.01.2026, 18:06
Firma Rosenau bereiten sich auf Schneechaos vor, indem sie den Winterdienstlaster mit Streumittel bestücken.
Firma Rosenau bereiten sich auf Schneechaos vor, indem sie den Winterdienstlaster mit Streumittel bestücken. (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Der hierzulande bislang eher milde Winter soll sich ab Freitag vorübergehend von seiner strengeren Seite zeigen. Erwartet wird Sturmtief „Elli“, das Schnee und Eis bringt – gewarnt wird vor Verwehungen und Glätte. Die MZ hat sich erkundigt, wie man in Wittenberg und im Kreis darauf vorbereitet ist.