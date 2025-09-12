Mit einem außergewöhnlichen Konzert wird am Samstag an die Orgel-Einweihung am 13. September 1925 erinnert. Der Förderverein Sauer-Orgel konnte dafür einen Organisten gewinnen, der eine ganz persönliche Beziehung zur Orgel und zum Konzertprogramm hat.

Halle (Saale)/MZ. - 4.500 Pfeifen - die Kleinste wenige Millimeter, die Größte fünf Meter hoch - verbergen sich hinter dem Orgelprospekt auf der Empore der Moritzkirche. Sie gehören zur Sauer-Orgel, die jetzt ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann. Zu verdanken ist das vor allem dem 2007 gegründeten Förderverein Sauer-Orgel der Moritzkirche, der sich für Erhalt und Restaurierung des Instruments einsetzt. Am Samstag will der Verein das Jubiläum gebührend feiern. Zum Festkonzert hat Tobias Geuther, Vorsitzender des Fördervereins, einen besonderen Gast gewinnen können.