Halle (Saale)/MZ. - Mit wehender Fahne am Fahrradkorb fährt Dörte Jacobi durch den Steinweg in Richtung Rannischer Platz. Die Fraktionsvorsitzende von „Die Partei“ deutet nach rechts.

„An allen diesen Kreuzungen könnten Fahrradbügel stehen“, sagt sie. Volker Preibisch vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Halle-Saalkreis (ADFC), ebenfalls auf einem Fahrrad, stimmt ihr zu. Es sei ein Unding, dass bei sanierten Straßen wie der Thomasiusstraße oder der Talstraße zwar Parkplätze für Autos geschaffen wurden. Fahrradstellplätze seien jedoch weiterhin Mangelware.

Auf diesen Missstand hat Die Partei bei einer Radtour am Freitag aufmerksam gemacht. Hintergrund ist ein Antrag der Fraktion im Stadtrat. Demnach sollten in Halle mobile Fahrradständer aufgestellt werden, um den Bedarf an Stellplätzen festzustellen. Der Vorschlag wurde abgelehnt. Auch die Verwaltung sprach sich dagegen aus. Der Bedarf würde bereits sichtbar, wenn Bürger ihre Räder an Lichtmasten oder Zäunen anschließen.

Am Hauptbahnhof, wo Die Partei auf ihrer Tour einen Stopp eingelegt hat, waren fast alle Fahrradbügel und Lichtmasten belegt. Laut ADFC-Sprecher Preibisch muss an dieser Stelle dringend etwas unternommen werden. Er bezweifle, dass das angekündigte Fahrradparkhaus unter dem geplanten Hotelneubau am Riebeckpaltz wirklich umgesetzt wird.

Die-Partei-Stadtrat Thomas Schied betont, dass er seit Jahren weitere Fahrradabstellanlagen fordert. Die Verwaltung habe ihm nun mitgeteilt, dass zumindest bei Großveranstaltungen nachgerüstet werden soll.