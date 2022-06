Die Kinderstadt in Halle an der Saale ist eröffnet

Halle(Saale)/MZ - - Mit einer feierlichen Zeremonie wurde die elfte Kinderstadt in Halle eröffnet. Neben einer Begrüßung durch Projektleiterin Christin Wenig und Reden von Katharina Bederlow, Beigeordnete für Bildung und Soziales der Stadt Halle, und Matthias Brenner, Intendant neues theater der Bühnen Halle, gab es auch Tanz- und Gesangseinlagen der Gruppe „Smokin' Feet“. Der Kinderrat, der auch maßgeblich an der Planung der Kinderstadt beteiligt war, rief dann per Countdown zum Stürmen der Stadt auf. In unterschiedlichen Stationen können sich die Kinder zwischen sieben und 14 Jahren nun in ihrer Stadt der Zukunft mit unterschiedlichen Themen beschäftigen: Ob Medienproduktion, Kochen, Umwelt oder die Mitarbeit in einem Gremium des Stadtrates - spielerisch lernen die Kinder die Stadt mit Leben zu befüllen.