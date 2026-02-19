Über fast alle Klassenstufen hinweg fand an der Saaleschule in Halle nun erstmals eine Demokratiestunde statt. Weitere sollen folgen. Die MZ war zum Auftakt in einer Fünften Klasse dabei.

Die Jugend fit machen für Politik: Saaleschule in Halle führt Demokratie-Unterricht ein

In fast allen Klassenstufen fand am Mittwoch in der Saaleschule die Demokratiestunde statt, darunter in dieser Fünften Klasse.

Halle (Saale)/MZ. - Im Februar gab es eine Umfrage zur demokratischen Einstellung unter den 332 Schülerinnen und Schüler der Saaleschule in Halle. Dabei stimmten 88,2 Prozent von ihnen der Aussage zu, dass die Grundrechte von Minderheiten geschützt werden sollten - selbst wenn eine Mehrheit dagegen ist.