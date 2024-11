Brennende Kerzen wurden in der Wendezeit als das Symbol für gesellschaftliche Veränderungen an der Georgenkirche entzündet.

Halle/MZ. - Alles begann nicht erst im Herbst 1989: Schon beim Kirchentag 1976 in Halle gab es Proteste in der Marktkirche, die Stasi wurde ausgebuht. Dann die Proteste gegen den atomaren Rüstungslauf, durch den sich in den Kirchen ab 1979 die Friedensbewegung unter dem Motto „Schwerter zu Pflugscharen“ bildete. Friedensdekaden, Nachtgebete und Solidaritätsaktionen, als der Jugenddiakon Lothar Rochau 1983 verhaftet wurde. Aus Protest übernachteten damals Menschen in der Marktkirche.