Die Stadt Halle will Standort für eine neue Konzernzentrale der Deutschen Bahn werden. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat zu der Idee jetzt bei seinem Besuch in der Stadt seine Meinung geäußert. Und auch die Bahn gibt am Mittwoch eine deutliche Antwort.

Bahn-Zentrale nach Halle verlegen? Das sagen der Bundeskanzler und die Bahn dazu

Diese Visualisierung präsentierte die Stadt Halle zuletzt als mögliche Entwicklung des RAW-Geländes hinter dem Hauptbahnhof. Auf dem Areal könnte auch die Deutsche Bahn ein Gebäude beziehen.

Halle (Saale)/Berlin/MZ. - Die Ankündigung der Stadt Halle, sich „initiativ“ um den Sitz der Konzernzentrale der Deutschen Bahn zu bewerben, hat nun auch die Bundespolitik erreicht. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich am Rande seines Sachsen-Anhalt-Antrittsbesuchs in Halle zu dem Thema. Auch die Bahn selbst hat inzwischen auf MZ-Anfrage reagiert.