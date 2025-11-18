weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Deutsche Bahn: Klare Absage an Halle - Zentrale bleibt in Berlin

Halle bewirbt sich um Konzernzentrale Bahn-Zentrale nach Halle verlegen? Das sagen der Bundeskanzler und die Bahn dazu

Die Stadt Halle will Standort für eine neue Konzernzentrale der Deutschen Bahn werden. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat zu der Idee jetzt bei seinem Besuch in der Stadt seine Meinung geäußert. Und auch die Bahn gibt am Mittwoch eine deutliche Antwort.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 19.11.2025, 11:47
Diese Visualisierung präsentierte die Stadt Halle zuletzt als mögliche Entwicklung des RAW-Geländes hinter dem Hauptbahnhof. Auf dem Areal könnte auch die Deutsche Bahn ein Gebäude beziehen.
Diese Visualisierung präsentierte die Stadt Halle zuletzt als mögliche Entwicklung des RAW-Geländes hinter dem Hauptbahnhof. Auf dem Areal könnte auch die Deutsche Bahn ein Gebäude beziehen. (Visualisierung: Stadt Halle (Saale)/ EVG Halle-Saalekreis mbH)

Halle (Saale)/Berlin/MZ. - Die Ankündigung der Stadt Halle, sich „initiativ“ um den Sitz der Konzernzentrale der Deutschen Bahn zu bewerben, hat nun auch die Bundespolitik erreicht. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich am Rande seines Sachsen-Anhalt-Antrittsbesuchs in Halle zu dem Thema. Auch die Bahn selbst hat inzwischen auf MZ-Anfrage reagiert.