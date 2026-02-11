Martina Lange feierte als Kugelstoßerin große Erfolge, war zweimal bei Olympia dabei. Mit 82 Jahren ist die Hallenserin verstorben.

Halle/MZ - Die deutsche Leichtathletik trauert um Marita Lange. Wie erst jetzt bekanntgeworden ist, verstarb die ehemalige Kugelstoßerin nach längerer Krankheit am 12. Dezember des vergangenen Jahres im Alter von 82 Jahren.

Die gebürtige Hallenserin feierte ihren größten Erfolg mit Silber bei den Olympischen Spielen in Mexiko-Stadt 1968. Mit 18,78 Metern musste sie sich damals nur ihrer DDR-Teamkameradin Margitta Gummel geschlagen geben. 1972 nahm sie in München erneut an Olympia teil, wurde Sechste. Ihre Bestleistung erzielte Lange, die einmal EM-Silber und zweimal EM-Bronze gewann, 1974 mit 19,40 Metern.

Nach der Sportkarriere arbeitete sie als Lehrerin in Halle und später für den Behinderten- und Rehabilitationssportverband Sachsen-Anhalt.