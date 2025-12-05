weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Auch in Adventszeit geöffnet: Der Fritzengarten in Halle verwandelt sich in einen Winter-Biergarten

Dramatische Szenen in Neustadt: Mädchen stürzt aus Hochhaus – Schwerste Verletzungen
Auch in Adventszeit geöffnet Der Fritzengarten in Halle verwandelt sich in einen Winter-Biergarten

Wer die Biergartensaison noch nicht beenden möchte, der kann aktuell den Fritzengarten in Halle besuchen. Dort findet im Dezember der Winter-Biergarten statt. Was es dort außer Bier noch gibt.

Von Denny Kleindienst 05.12.2025, 14:00
Dirk Willeke im Fritzengarten, der auch im Dezember als Winter-Biergarten geöffnet ist.
Dirk Willeke im Fritzengarten, der auch im Dezember als Winter-Biergarten geöffnet ist.

Halle (Saale)/MZ. - Der Fritzengarten in Halle bezeichnet sich selbst als „der Biergarten in Halle“. Und er hat seine Saison nun noch mal einmal verlängert. So können Gäste aktuell zum Winter-Biergarten auf das direkt am Mühlengraben gelegene Gelände am Jägerplatz kommen.