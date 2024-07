Und plötzlich Denkmal - Was der Schutzstatus für Wohnblöcke in Halle bedeutet

Halle (Saale)/MZ. - Sie sind allesamt in Zeiten der späten DDR erbaut und bis heute ziemlich beliebt. Großartig Leerstand gebe es jedenfalls nicht in den Plattenbauten in Halles Innenstadt, weiß Susann Schott. Die Architektin trägt bei der Halleschen Wohnungsgesellschaft (HWG) unter anderem Verantwortung für Sanierungsprojekte wie in der Großen Klaus- und der Salzstraße, wo die Blöcke im Denkmalbereich stehen oder – noch in der Zukunft, in der oberen Großen Klausstraße.