Debatte um neue Schattenspender in Neustadt

Stadtentwicklung in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Acht übergroße Reißzwecke stehen auf dem sonnigen Platz vor dem Neustadt-Centrum. Ihr durchlässiges Raster wirft runde Schatten auf den Boden. Die drei großen Sitzpodeste davor laden Passanten zum Verweilen ein. So könnte der zentrale Platz in Neustadt zukünftig aussehen – zumindest nach einem Entwurf der beiden Künstler Michael Krenz und Martin Schwandt. Die Burg-Absolventen haben sich in einem Gestaltungswettbewerb der Stadt durchgesetzt. Doch das Projekt ist im Stadtrat umstritten.