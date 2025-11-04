In Halle fehlt den Sportlern eine Kletterhalle – besonders im Winter. Die Sektion Halle des Deutschen Alpenvereins träumt von einem inklusiven Zentrum für Kurse, Talente und Wettkämpfe. Doch Hürden bleiben.

Die hallesche Sektion des DAV kann derzeit nur draußen Seilklettern trainieren, etwa am Thüringer Bahnhof.

Halle (Saale)/ MZ. - Klettern mit Seil und Gurt - das geht in Halle nur in den warmen Jahreszeiten bei gutem Wetter. Denn alle Orte, an denen das möglich ist, befinden sich draußen. Wenn es nach der halleschen Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) geht, soll sich das in den kommenden Jahren ändern. Halle soll eine Kletterhalle bekommen. Doch noch steht der Verein vor einigen Hürden.