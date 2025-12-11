Um den allmorgendlichen Stau um Rennbahnkreuz zu umgehen, ignorieren manche Autofahrer die Verkehrsvorschriften. Die Stadt reagiert und will zugleich mehr Pendler zum Bahnfahren animieren.

Alltägliches Bild im morgendlichen Berufsverkehr: Nur zäh fließt der Verkehr auf der Magistrale in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Zäh fließt der Verkehr am Rennbahnkreuz im morgendlichen Berufsverkehr. Autos und Lastwagen kommen aufgrund der aktuellen Baustelle nur langsam voran. Seit Monaten schon müssen Verkehrsteilnehmer dort viel Geduld mitbringen. Viele sind vom Dauerstau genervt. Und nicht wenige versuchen, die Wartezeit abzukürzen.