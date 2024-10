Die Gebäude der Martin-Luther-Universität prägen das Stadtbild von Halle. Neben modernen Bauten wie das Audimax fallen leerstehende Objekte auf. Was die Hochschule mit ihnen plant.

Die Punkte zeigen alle Liegenschaften der Uni in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Wer durch die Straßen von Halle spaziert und den Blick entlang der Hausfassaden schweifen lässt, wird sie kennen: die grünen Hinweistafeln an den Hauseingängen, auf denen „Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg“ steht. Durch ihre lange Geschichte ist die Universität mit der Stadt Halle räumlich eng verwoben. Ihre Gebäude prägen das Stadtbild, verteilten sich auf mehrere Stadtteile. Viele Institute sind in alten Villen oder historischen Gebäuden untergebracht, doch zu der Universität zählen auch etliche Neubauten wie das moderne Audimax am Universitätsplatz mit seinen drei Hörsälen, die Platz für 1.120 Studenten bieten.