Halle (Saale)/MZ - Zum inzwischen neunten Mal veranstaltet die Bürgerstiftung Halle am Mittwoch, 4. Dezember, ab 17 Uhr in der Ulrichskirche ihr Weihnachtsliedersingen. Seit 2013, als das Singen erstmals stattfand, sind Jahr für Jahr mehr Leute gekommen, sagt Friedemann Thurow, der das Ganze für die Bürgerstiftung organisiert. Eingeladen sind auch in diesem Jahr „Gesangsbegeisterte und Weihnachtsenthusiasten“, um die Ulrichskirche „gemeinsam mit fröhlicher Stimmung und schönen Tönen zu füllen“, wie es in der Ankündigung heißt.

Fand das Singen die ersten Jahre an wechselnden Orten in Halle statt, so ist die Ulrichskirche inzwischen als Ort für das Event gesetzt. Nach wie vor gilt auch das Prinzip, dass jeder, der möchte, teilnehmen kann. Es werde niemand ausgelacht, nur weil er den Ton mal nicht trifft, so Thurow. Vielmehr möchte er jeden ermutigen, mitzusingen. Denn es gehe in erster Linie um den Spaß am Singen. Und wer lieber nur zuhören möchte, sei ebenso willkommen.

„Ich singe selber mit“, sagt Thurow. Und nein, er sei ansonsten kein Mitglied in einem Chor. Was für ihn das besondere am Weihnachtsliedersingen ist? „Es ist ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Man wird mit seiner Stimme Teil einer großen Stimmenvielfalt.“ Das sei toll.

Gesungen werden auch diesmal bekannte Lieder, darunter „Oh Tannenbaum“ oder „In der Weihnachtsbäckerei“. Der Eintritt ist wie immer frei, gerne darf jedoch die Bürgerstiftung mit einer Spende unterstützt werden. Auch eine Voranmeldung ist nicht nötig.