Höhnstedt öffnet die Tore: Beim Winzerfest erwarten Besucher regionale Weine, ein buntes Programm und eine spannende Wahl. Was genau geplant ist.

Am Wochenende werden wieder zahlreiche Besucher nach Höhnstedt kommen, um die verschiedenen Weingüter auszuprobieren. Im vergangenen Jahr ist die Freundesgruppe aus Langenbogen auf Wein-Tour gegangen.

Höhnstedt/MZ. - Die Weinregion Höhnstedt lädt auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen Winzerfest ein. Vom kommenden Donnerstag an wird der ganze Ort zum Schauplatz eines der beliebtesten Weinfeste der Region. „Ab Mittwoch geht’s los für uns, dann wird alles in Ruhe aufgebaut“, erklärt Jasmin Laue, Vorsitzende des Weinbauvereins und Mitorganisatorin des Festes. Neben den Verkaufsständen und Sonnenschirmen darf auch die mittlerweile schon herbstliche Dekoration nicht fehlen – Laues Spezialgebiet, wie sie lachend erzählt. „Viele helfen immer mit. Wenn wir alles erledigt haben, wird mit einem Glas Wein auf ein schönes Winzerfest angestoßen.“