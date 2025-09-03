Die Stadtwirtschaft Halle verkauft Dinge, die für den Sperrmüll zu schade sind. Was da im Angebot ist, was es kostet und wo in Halle man noch Funktionierendes loswerden oder erwerben kann.

Brauchbares für kleines Geld: Warum ein Besuch der Fundgrube bei der Stadtwirtschaft Halle lohnt

Glücklich über seinen Fund: Francisco Amaya will das Fahrrad richtig flottmachen und für einen guten Zweck weitergeben.

Halle (Saale)/MZ. - Er selbst braucht es gar nicht. Aber dass das schwarze Herrenfahrrad in den Müll soll, geht Francisco Amaya gegen den Strich. Er sei sehr an Nachhaltigkeit interessiert, erzählt der Hallenser. „Gute Sachen soll man nicht wegwerfen.“ Genau deshalb ist er Mittwochvormittag zum Wertstoffhof in die Äußere Hordorfer Straße gekommen.