Bernburg ist im Juni 2026 Gastgeber für das Landesfest. Jetzt steht fest, wo welche Rundfunksender-Bühnen, Regionaldörfer und Themenbereiche aufgebaut werden und welche Standmieten Händler zahlen müssen.

Die Altmark präsentiert sich auf Bernburgs Boulevard, der Landessüden auf dem Markt

Bernburg/MZ. - „Wo Sachsen Anhalt trifft“: Unter diesem Motto richtet Bernburg im kommenden Jahr nach der Landesfest-Premiere 1996 zum zweiten Mal den Sachsen-Anhalt-Tag aus. Mittlerweile sind für das Spektakel von Freitag, 5. Juni, bis Sonntag, 7. Juni, auch die Standorte der Rundfunksender-Bühnen, der Regionaldörfer und der Themenbereiche innerhalb des Festgebiets von den beiden Veranstaltern, dem Land und der Gastgeberstadt, fixiert worden.