Vor dem Amtsgericht Aschersleben stehen zwei Männer unter Verdacht, in die Wohnung der Ex-Freundin eingebrochen zu sein. Die Angeklagten bestreiten die Tat – das Gericht will weitere Zeuginnen hören, bevor ein Urteil fällt.

Zwei Männer sollen in die Wohung der Ex-Freundin eingebrochen sein.

Aschersleben/MZ. - Sind Tobias K. und Lutz H. (Namen geändert) im August vor zwei Jahren in eine Wohnung in der Eislebener Straße in Aschersleben eingebrochen oder nicht? Dies ist die Frage, die derzeit vor dem Amtsgericht in Aschersleben zu beantworten ist. In der ersten Verhandlung am Mittwoch dieser Woche ist das noch nicht gelungen. Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Christian Häntschel möchte noch zwei Zeuginnen hören und hat deshalb den nächsten Verhandlungstermin auf den 15. September festgesetzt.