Hobbybrauer aus ganz Deutschland finden sich am Wochenende in Stralsund zu einer Meisterschaft zusammen. Fabian Jäger-Gildemeister und Robert Schneider haben viel getüftelt, um ganz vorn zu landen.

Guave, Traube und Holunderblüte: Dessauer hofft mit seinem neuen Bier auf Überraschung in Stralsund

Fabian Jäger(rotes shirt) und der Neu-Dessauer Robert Schneider starten bei den Bierbraumeisterschaften in Stralsund.

Dessau/MZ. - Guave, Traube und Holunderblüte eine Mischung, die nach einem ausgefallenen Obstsalat, nach einer Geschmacksrichtung von einem Nachtisch oder nach Zutaten für eine Limonade klingt. „Damit mache ich mir Hoffnungen, unter die besten zehn zu kommen“, sagt Fabian Jäger-Gildemeister, Hobbybrauer aus Dessau. Für die 9. Deutsche Meisterschaft der Hobbybrauer in Stralsund, die an diesem Wochenende stattfindet, will er mit einem Kreativbier dieses fruchtigen Geschmacks antreten.