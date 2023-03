Darum sind Anwohner am Rosengarten in Halle wütend auf die Bahn

Halle (Saale)/MZ - Risse in Hauswänden, geplatzte Fliesen in Küche und Bad, zerstörte Grundstückseinfahrten, zerfahrene Gehwege, ausstehende Entschädigungen, Lärm und Dreck. Vor allem Dreck. Die Großbaustelle der Deutschen Bahn in Höhe Rosengarten sorgt für zunehmenden Unmut vor allem bei Bewohnern der Kasseler Straße. Anfang Februar 2021 hatten die Arbeiten mit dem Abriss der Rosengartenbrücken begonnen. „Seitdem hält man es hier kaum noch aus. Die schweren Lkw fahren alles kaputt. Als die Pfeiler für den Lärmschutz in den Boden gerammt wurden, haben unsere Häuser gezittert“, schimpft Erhard Lorenz.