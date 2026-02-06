Nach fünf Wochen Stillstand kann das Familienzentrum „Schöpf-Kelle“ auf der Silberhöhe wieder öffnen. Halles Oberbürgermeister bedankte sich bei Spendern, die das möglich gemacht haben.

Halle (Saale)/MZ. - Gute Nachrichten für die Silberhöhe: Das soziale Familienzentrum „Schöpf-Kelle“ in der Hanoier Straße kann wieder öffnen. Möglich wird das durch eine Spende des Lions Clubs Halle-Saalkreis.

In einem Video, dass er über die sozialen Medien verbreitete, bedankte sich Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) bei den Spendern. Laut Vogt würde dank der Unterstützer sichergestellt werden, dass die wertvolle Kultur- und Sozialarbeit in der Stadt Halle weiter fortgeführt werden kann. Neben der Schöpfkelle profitieren auch das Künstlerhaus 188 und die Singakademie von der Spende.

Deshalb hatte die Schöpfkelle in Halle geschlossen

Wie viel Geld geflossen ist, ist unbekannt. Die Schöpfkelle hatte seit Anfang des Jahres geschlossen, weil die Stadtverwaltung keine Fördermittel mehr ausgezahlt hat. Das liegt an der „angespannten Haushaltslage“, wie Vogt es nannte und an der daraus folgenden vorläufigen Haushaltsführung.

Die Stadt darf erst wieder Fördermittel an Vereine und Kulturinstitutionen auszahlen, wenn der Haushalt für das Jahr 2026 genehmigt ist. Aktuell liegt der noch bei der zuständigen Landesbehörde zur Prüfung.

Die Schöpfkelle bietet verschiedene Angebote für Familien und Anwohner der Silberhöhe. Unter anderem gibt es regelmäßig einen Mittagstisch, Kaffeetreffen, Hausaufgabenhilfe, Töpferkurse und vieles mehr. Betreiber der Schöpfkelle ist die Wohlfahrtsorganisation Volkssolidarität.