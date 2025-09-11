Der Christoph Street Day am Samstag in Halle mit Protest und Gegenprotest wird für viel Betrieb auf den Straßen sorgen. Welche Versammlungen angekündigt sind und wie die Polizei Streit schon beim Entstehen schlichten will.

CSD, Protest, Gegenprotest: Was am Samstag auf den Straßen in Halle los ist

Viel los sein wird nicht nur wegen des Christopher Street Days selbst am Samstag auf den Straßen in Halle.

Halle (Saale)/MZ/fk. Christopher Street Day, Protest und Gegenprotest: Am Samstag könnte es auf den Straßen in Halle eng werden. Wie die Polizei jetzt mitteilt, seien bei der Versammlungsbehörde für die Stadt Halle für Samstag gleich mehrere größere Versammlungen angemeldet worden - neben der auf dem Marktplatz stattfindenden Veranstaltung anlässlich des „Christopher-Street-Days Halle“.

Zwei Aufzüge und eine „Fahrraddemo“ angekündigt

Laut Polizei beginnen die Versammlungen teilweise schon ab 10 Uhr und würden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit über den gesamten Tagesverlauf erstrecken. Neben Kundgebungen seien durch die Anmelder zwei Aufzüge und eine „Fahrraddemo“ beabsichtigt.

Lesen Sie auch: Protest gegen Protest: CSD: Veranstalter in Halle wollen sich gegen rechte Störer wehren

Es werde mit mehreren tausend Teilnehmenden zu rechnen sein, so die Polizei: „Die Versammlungen werden an unterschiedlichen Orten der gesamten Innenstadt, rund um den Hauptbahnhof sowie im Bereich Berliner Straße und Freiimfelder Straße stattfinden.“

Konfliktmanager sollen sollen sofort schlichten

Die Polizei werde mit einer hohen Zahl an Einsatzkräften präsent sein. Das Einsatzkonzept der Polizei sei darauf ausgerichtet, einen friedlichen Verlauf für die Veranstaltung und die Versammlungen sowie für deren An- und Abreise zu gewährleisten.

„Es werden im Umfeld der Versammlungen unter anderem Polizeikräfte als erkennbare Konfliktmanager präsent sein. Diese stehen als Ansprechpartner zur Verfügung“, erklärt die Polizei. Sie bitte darum, dieses Angebot bei erkennbaren Konflikten frühzeitig zu nutzen, da erfahrungsgemäß durch eine zeitnahe kommunikative Einflussnahme derartige Situationen schnell beruhigt werden könnten.

Polizei: Mehr Zeit für Wege durch die Stadt einplanen

Es werde ungeachtet dessen nicht ausbleiben, dass es während des Tagesverlaufs im Stadtgebiet immer wieder zu kurzzeitigen Einschränkungen und Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen kann.

Dies betreffe auch das Straßenbahnnetz im Bereich der Innenstadt. Die Polizei sei bestrebt, diese Einschränkungen auf das notwendige Maß zu beschränken. Dennoch werde empfohlen, für Wege durch die Stadt mehr Zeit einzuplanen.