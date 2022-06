Corona-Neuinfektionen steigen in Halle wieder

Die Zahl der Neuinfektionen in Halle steigt erneut an. Dennoch wird die „Fieberambulanz“ geschlossen. Im Rathaus regt sich Unmut.

Halle (Saale)/MZ - Die Corona-Pandemie scheint in Halle wieder Fahrt aufzunehmen. Das Gesundheitsamt registriert steigende Zahlen. Am Donnerstag wurden 234 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet. Das ist der höchste Wert seit fünf Wochen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 385,42. Auch das ist der höchste Wert seit vier Wochen. Zum Vergleich: Am 16. Juni des vergangenen Jahres wurden nur vier Neuinfektionen gezählt, und die Inzidenz lag bei 5,03. Der bevorstehende Sommer könnte also anders werden als 2021.